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Atlantic Tele-Network Aktie

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WKN DE: A2AMHC / ISIN: US00215F1075

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03.11.2026 07:01:06

Ausblick: Atlantic Tele-Network vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Atlantic Tele-Network präsentiert in der am 04.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,190 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,180 USD je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst einen Zuwachs von 0,95 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 184,9 Millionen USD gegenüber 183,2 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 12,29 USD, gegenüber -1,380 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 737,7 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 728,0 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion Finanzen.net

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