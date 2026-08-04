Atlantic Tele-Network Aktie

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WKN DE: A2AMHC / ISIN: US00215F1075

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04.08.2026 07:01:06

Ausblick: Atlantic Tele-Network zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Atlantic Tele-Network öffnet am 05.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.

1 Analyst schätzt, dass Atlantic Tele-Network im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,120 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,560 USD je Aktie gewesen.

Die Schätzung von 1 Analyst bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal beläuft sich auf 183,2 Millionen USD – ein Plus von 1,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Atlantic Tele-Network 181,3 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 0,300 USD, gegenüber -1,380 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 733,6 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 728,0 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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