Ausblick: Atlantic Union Bankshares legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Atlantic Union Bankshares stellt am 21.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Im Schnitt gehen 9 Analysten von einem Gewinn von 0,871 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,520 USD je Aktie erzielt worden.

7 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 14,03 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 335,0 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 382,0 Millionen USD aus.

9 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 3,76 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 2,03 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 1,58 Milliarden USD, gegenüber 2,04 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at