Ausblick: Atlantic Union Bankshares stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Atlantic Union Bankshares stellt am 22.01.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Die Prognosen von 9 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,858 USD. Dies würde einem Zuwachs von 43,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Atlantic Union Bankshares 0,600 USD je Aktie vermeldete.

Das vergangene Quartal soll Atlantic Union Bankshares im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 379,0 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 7 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 354,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 6,94 Prozent gesteigert.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 7 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 3,24 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 2,24 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt von insgesamt 1,36 Milliarden USD aus, im Gegensatz zu 1,35 Milliarden USD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at