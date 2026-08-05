Atlanticus Holdings Aktie
WKN DE: A1J9JF / ISIN: US04914Y1029
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05.08.2026 07:01:06
Ausblick: Atlanticus gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Atlanticus präsentiert am 06.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Die Prognosen von 6 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 2,42 USD. Dies würde einem Zuwachs von 60,26 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Atlanticus 1,51 USD je Aktie vermeldete.
Das vergangene Quartal soll Atlanticus im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 716,4 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 6 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 394,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 81,74 Prozent gesteigert.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 9,52 USD, gegenüber 5,96 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 2,96 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,97 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
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