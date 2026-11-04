Ausblick: Atlanticus präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Atlanticus veröffentlicht am 05.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Schätzungen von 6 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 2,99 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Atlanticus ein EPS von 1,21 USD je Aktie vermeldet.

6 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 775,1 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 56,68 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 494,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 9,94 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 5,96 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 6 Analysten von durchschnittlich 3,01 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 1,97 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion Finanzen.net