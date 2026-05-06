Ausblick: Atlanticus zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Atlanticus äußert sich am 07.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 1,69 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 13,42 Prozent erhöht. Damals waren 1,49 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll Atlanticus 5 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 749,4 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 117,10 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Atlanticus 345,2 Millionen USD umsetzen können.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 9,06 USD, gegenüber 5,96 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 5 Analysten auf durchschnittlich 3,17 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,97 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at