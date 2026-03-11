Ausblick: Atlanticus zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Atlanticus präsentiert in der am 12.03.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

5 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,59 USD. Im Vorjahresquartal waren 1,42 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 5 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 95,72 Prozent auf 691,9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Atlanticus noch 353,5 Millionen USD umgesetzt.

5 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 5,96 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren 4,77 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 1,93 Milliarden USD, gegenüber 1,31 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at