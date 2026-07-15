Ausblick: Atlas Copco (A) (spons ADRs) gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Atlas Copco (A) (spons ADRs) wird am 16.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

15 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,153 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 9,29 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,140 USD je Aktie erzielt worden waren.

Das vergangene Quartal soll Atlas Copco (A) (spons ADRs) im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 4,61 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 15 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,26 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 8,23 Prozent gesteigert.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 23 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,636 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 0,550 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 22 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 18,68 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 17,16 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at