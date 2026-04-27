Ausblick: Atlas Copco (A) (spons ADRs) präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Atlas Copco (A) (spons ADRs) wird am 28.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Im Schnitt gehen 14 Analysten von einem Gewinn von 0,145 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,130 USD je Aktie erzielt worden.

14 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 11,46 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 4,00 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 4,46 Milliarden USD aus.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 22 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,651 USD aus. Im Vorjahr waren 0,550 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 21 Analysten im Durchschnitt 19,09 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 17,16 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at