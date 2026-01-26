Ausblick: Atlas Copco (A) (spons ADRs) stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Atlas Copco (A) (spons ADRs) präsentiert in der am 27.01.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

14 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,156 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 4,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,150 USD erwirtschaftet wurden.

Auf der Umsatzseite soll Atlas Copco (A) (spons ADRs) 14 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 4,68 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 9,79 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Atlas Copco (A) (spons ADRs) 4,27 Milliarden USD umsetzen können.

Die Erwartungen von 22 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,612 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 0,580 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 21 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 18,32 Milliarden USD, gegenüber 16,72 Milliarden USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at