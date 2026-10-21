Ausblick: Atlas Copco (A) (spons ADRs) stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Atlas Copco (A) (spons ADRs) wird am 22.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.

Im Durchschnitt erwarten 14 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,165 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,140 USD je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Atlas Copco (A) (spons ADRs) in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,55 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 15 Analysten durchschnittlich bei 4,79 Milliarden USD im Vergleich zu 4,37 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 22 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,628 USD, gegenüber 0,550 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 21 Analysten im Durchschnitt 18,52 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 17,16 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at