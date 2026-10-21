Atlas Copco AB Registered a Aktie

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WKN DE: A3DLE9 / ISIN: SE0017486889

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21.10.2026 07:01:06

Ausblick: Atlas Copco Registered A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Atlas Copco Registered A stellt am 22.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

14 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,64 SEK. Im Vorjahresquartal waren 1,37 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 15 Analysten ein Plus von 14,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 47,65 Milliarden SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 41,62 Milliarden SEK umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 23 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 6,23 SEK aus, während im Vorjahreszeitraum 5,43 SEK vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 22 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 183,72 Milliarden SEK in den Büchern stehen werden, gegenüber 168,34 Milliarden SEK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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