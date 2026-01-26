Atlas Copco AB Registered a Aktie

Atlas Copco AB Registered a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3DLE9 / ISIN: SE0017486889

26.01.2026 07:01:06

Ausblick: Atlas Copco Registered A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Atlas Copco Registered A öffnet am 27.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

14 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 1,44 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,60 SEK je Aktie erzielt worden.

14 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 43,19 Milliarden SEK gegenüber 45,99 Milliarden SEK im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 6,08 Prozent.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 23 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 5,65 SEK aus, während im Fiskalvorjahr 6,11 SEK vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 22 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 168,99 Milliarden SEK in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 176,77 Milliarden SEK.

Redaktion finanzen.at

