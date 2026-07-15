Ausblick: Atlas Copco Registered A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Atlas Copco Registered A lädt am 16.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

15 Analysten schätzen, dass Atlas Copco Registered A für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,46 SEK vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,34 SEK je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Atlas Copco Registered A in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,75 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 15 Analysten durchschnittlich bei 43,99 Milliarden SEK im Vergleich zu 41,21 Milliarden SEK im Vorjahresquartal.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 24 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 6,02 SEK aus, während im Vorjahreszeitraum 5,43 SEK vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 23 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 176,78 Milliarden SEK in den Büchern stehen werden, gegenüber 168,34 Milliarden SEK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at