Ausblick: Atlas Copco Registered A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Atlas Copco Registered A gibt am 28.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

14 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,34 SEK gegenüber 1,35 SEK im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 14 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 3,38 Prozent auf 41,29 Milliarden SEK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 42,73 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 23 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 5,98 SEK je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 5,43 SEK je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 22 Analysten durchschnittlich auf 175,03 Milliarden SEK, gegenüber 168,34 Milliarden SEK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at