Ausblick: Atlas Copco Registered B informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Atlas Copco Registered B wird am 27.01.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

14 Analysten schätzen im Schnitt, dass Atlas Copco Registered B im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,44 SEK je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,60 SEK je Aktie gewesen.

14 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 6,08 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 45,99 Milliarden SEK. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 43,19 Milliarden SEK aus.

Die Erwartungen von 22 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 5,65 SEK je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 6,11 SEK je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 21 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 168,99 Milliarden SEK, gegenüber 176,77 Milliarden SEK im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at