Ausblick: Atlas Copco Registered B stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Atlas Copco Registered B veröffentlicht am 16.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Prognosen von 15 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 1,46 SEK. Dies würde einem Zuwachs von 8,96 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Atlas Copco Registered B 1,34 SEK je Aktie vermeldete.

Auf der Umsatzseite erwarten 15 Analysten ein Plus von 6,75 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 43,99 Milliarden SEK. Im Vorjahreszeitraum waren noch 41,21 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 23 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 6,02 SEK im Vergleich zu 5,43 SEK im Vorjahr. Den Umsatz sehen 22 Analysten durchschnittlich bei 176,92 Milliarden SEK, gegenüber 168,34 Milliarden SEK im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at