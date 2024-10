Ausblick: Atlas Copco Registered B stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Atlas Copco Registered B lässt sich am 23.10.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Atlas Copco Registered B die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offenlegen.

13 Analysten schätzen im Schnitt, dass Atlas Copco Registered B im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,55 SEK je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,60 SEK je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite soll Atlas Copco Registered B 13 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 44,70 Milliarden SEK verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 0,48 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Atlas Copco Registered B 44,49 Milliarden SEK umsetzen können.

Die Prognosen von 21 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 6,16 SEK, gegenüber 5,76 SEK je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 19 Analysten durchschnittlich 177,68 Milliarden SEK im Vergleich zu 172,66 Milliarden SEK im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at