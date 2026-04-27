Atlas Copco AB Registered b Aktie

Atlas Copco AB Registered b für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3DLJK / ISIN: SE0017486897

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27.04.2026 07:01:06

Ausblick: Atlas Copco Registered B verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Atlas Copco Registered B wird am 28.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 14 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,34 SEK je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Atlas Copco Registered B 1,35 SEK je Aktie erwirtschaftet.

14 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 41,29 Milliarden SEK gegenüber 42,73 Milliarden SEK im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 3,38 Prozent.

Der Ausblick von 22 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 5,98 SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 5,43 SEK vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 21 Analysten auf durchschnittlich 175,08 Milliarden SEK, nachdem im Vorjahr 168,34 Milliarden SEK in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

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