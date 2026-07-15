Atlas Copco AB Aktie

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WKN: 920784 / ISIN: US0492558053

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15.07.2026 07:01:06

Ausblick: Atlas Copco (spons ADRs) präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Atlas Copco (spons ADRs) veröffentlicht am 16.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Im Durchschnitt erwarten 15 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,153 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,140 USD je Aktie vermeldet.

15 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 8,23 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 4,26 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 4,61 Milliarden USD aus.

Der Ausblick von 23 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,636 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,550 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 22 Analysten auf durchschnittlich 18,68 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 17,16 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

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