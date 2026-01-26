Atlas Copco AB Aktie
WKN: 920784 / ISIN: US0492558053
|
26.01.2026 07:01:06
Ausblick: Atlas Copco (spons ADRs) stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Atlas Copco (spons ADRs) wird am 27.01.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Die Prognosen von 14 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,156 USD je Aktie gegenüber 0,150 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Atlas Copco (spons ADRs) in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,79 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 14 Analysten durchschnittlich bei 4,68 Milliarden USD im Vergleich zu 4,27 Milliarden USD im Vorjahresquartal.
Die Schätzungen von 22 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,612 USD. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,580 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 21 Analysten von durchschnittlich 18,32 Milliarden USD aus, nachdem im Zeitraum zuvor 16,72 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Atlas Copco AB (spons. ADRs)
|
07:01
|Ausblick: Atlas Copco (spons ADRs) stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
12.01.26
|Erste Schätzungen: Atlas Copco (spons ADRs) präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
22.10.25
|Ausblick: Atlas Copco (spons ADRs) veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
08.10.25
|Erste Schätzungen: Atlas Copco (spons ADRs) zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Atlas Copco AB (spons. ADRs)
Aktien in diesem Artikel
|Atlas Copco AB (spons. ADRs)
|18,56
|-0,22%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen im Minus
An den Börsen in Fernost geht es am Montag nach unten.