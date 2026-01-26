Atlas Copco AB Aktie

Atlas Copco AB für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 920784 / ISIN: US0492558053

26.01.2026 07:01:06

Ausblick: Atlas Copco (spons ADRs) stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Atlas Copco (spons ADRs) wird am 27.01.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Prognosen von 14 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,156 USD je Aktie gegenüber 0,150 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Atlas Copco (spons ADRs) in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,79 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 14 Analysten durchschnittlich bei 4,68 Milliarden USD im Vergleich zu 4,27 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 22 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,612 USD. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,580 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 21 Analysten von durchschnittlich 18,32 Milliarden USD aus, nachdem im Zeitraum zuvor 16,72 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Atlas Copco AB (spons. ADRs) 18,56 -0,22% Atlas Copco AB (spons. ADRs)

