Ausblick: Atlas Copco (spons ADRs) stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Atlas Copco (spons ADRs) präsentiert in der am 22.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 14 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,165 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Atlas Copco (spons ADRs) 0,140 USD je Aktie erwirtschaftet.

Atlas Copco (spons ADRs) soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,79 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 15 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,37 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 22 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,628 USD, wohingegen im Vorjahr noch 0,550 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 21 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 18,52 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 17,16 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at