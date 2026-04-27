Ausblick: Atlas Copco (spons ADRs) vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Atlas Copco (spons ADRs) präsentiert in der am 28.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Die Schätzungen von 14 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,145 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 11,54 Prozent erhöht. Damals waren 0,130 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 14 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 11,46 Prozent auf 4,46 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Atlas Copco (spons ADRs) noch 4,00 Milliarden USD umgesetzt.

22 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,651 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 0,550 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 21 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 19,09 Milliarden USD, gegenüber 17,16 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at