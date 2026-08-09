Atlas Crest Investment a Aktie
WKN DE: A3C3BQ / ISIN: US03945R1023
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09.08.2026 07:01:06
Ausblick: Atlas Crest Investment A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Atlas Crest Investment A präsentiert am 10.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Die Prognosen von 7 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,336 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Atlas Crest Investment A noch ein Verlust pro Aktie von -0,360 USD in den Büchern gestanden.
Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 7 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 1,9 Millionen USD für Atlas Crest Investment A, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 0,0 Millionen USD erzielt wurde.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 8 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -1,320 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -0,990 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt von insgesamt 10,1 Millionen USD aus im Gegensatz zu 0,3 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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