Atlas Crest Investment a Aktie
WKN DE: A3C3BQ / ISIN: US03945R1023
|
01.03.2026 07:01:06
Ausblick: Atlas Crest Investment A stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Atlas Crest Investment A wird am 02.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
In Sachen EPS gehen 7 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,237 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Atlas Crest Investment A noch -0,450 USD je Aktie verloren.
Die Schätzungen von 5 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 0,0 Millionen USD aus – das entspräche genau dem Umsatz des Vorjahresviertels, in dem 0,0 Millionen USD in den Büchern standen.
Die Erwartungen von 8 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -0,954 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren -1,420 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 7 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 0,0 Millionen USD, gegenüber 0,0 Millionen USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.
Redaktion finanzen.at
