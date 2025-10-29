Atlassian Aktie

WKN DE: A3DUN5 / ISIN: US0494681010

29.10.2025 07:01:06

Ausblick: Atlassian legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Atlassian stellt am 30.10.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS gehen 28 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,839 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Atlassian noch -0,480 USD je Aktie verloren.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 26 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 18,05 Prozent auf 1,40 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,19 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 28 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 4,26 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -0,980 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 27 Analysten durchschnittlich auf 6,17 Milliarden USD, gegenüber 5,22 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

