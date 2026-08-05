Ausblick: Atlassian zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Atlassian lädt am 06.08.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 30 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,49 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Atlassian -0,090 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz gehen 27 Analysten von einem Zuwachs von 20,11 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 1,66 Milliarden USD gegenüber 1,38 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 30 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,48 USD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch -0,980 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 29 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 6,47 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 5,22 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at