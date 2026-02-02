Ausblick: Atmos Energy legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Atmos Energy stellt am 03.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

8 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,44 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,23 USD erwirtschaftet worden.

4 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 1,30 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 10,23 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 1,18 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 11 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 8,22 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 7,46 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 8 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 5,29 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 4,70 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

