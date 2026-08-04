Ausblick: Atmos Energy präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Atmos Energy wird am 05.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 11 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 1,35 USD. Dies würde einem Zuwachs von 16,38 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Atmos Energy 1,16 USD je Aktie vermeldete.

Atmos Energy soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 909,1 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 5 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 838,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Der Ausblick von 13 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 8,44 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 7,46 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 10 Analysten auf durchschnittlich 5,17 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 4,70 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at