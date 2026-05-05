Atmos Energy Aktie

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WKN: 868746 / ISIN: US0495601058

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05.05.2026 07:01:06

Ausblick: Atmos Energy stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Atmos Energy wird am 06.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

10 Analysten schätzen, dass Atmos Energy für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,41 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 3,03 USD je Aktie erwirtschaftet.

5 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 1,94 Milliarden USD gegenüber 1,95 Milliarden USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 0,51 Prozent.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 12 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 8,31 USD, gegenüber 7,46 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 9 Analysten im Durchschnitt 5,20 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 4,70 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

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