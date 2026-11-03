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WKN: 868746 / ISIN: US0495601058

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03.11.2026 07:01:06

Ausblick: Atmos Energy zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Atmos Energy wird am 04.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.

10 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 1,14 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 7,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 1,06 USD erwirtschaftet wurden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 4 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 18,48 Prozent auf 873,8 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Atmos Energy noch 737,5 Millionen USD umgesetzt.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 12 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 8,46 USD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 7,46 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 9 Analysten durchschnittlich auf 5,13 Milliarden USD, gegenüber 4,70 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion Finanzen.net

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