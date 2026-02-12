Ausblick: Atmus Filtration Technologies legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Atmus Filtration Technologies stellt am 13.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

5 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,562 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 17,08 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,480 USD je Aktie erzielt worden waren.

Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten ein Plus von 3,81 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 422,2 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 406,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,63 USD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 2,22 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten im Durchschnitt 1,74 Milliarden USD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 1,67 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at