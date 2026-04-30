Ausblick: Atmus Filtration Technologies legt Quartalsergebnis vor

Atmus Filtration Technologies wird am 01.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.

5 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,666 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,540 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

5 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 13,90 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 416,5 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Atmus Filtration Technologies für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 474,4 Millionen USD aus.

5 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,92 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 2,50 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 1,99 Milliarden USD, gegenüber 1,76 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at