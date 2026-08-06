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WKN DE: A3D76P / ISIN: US04956D1072

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06.08.2026 07:01:06

Ausblick: Atmus Filtration Technologies zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Atmus Filtration Technologies wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 07.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,779 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 8,19 Prozent erhöht. Damals waren 0,720 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Atmus Filtration Technologies in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,80 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 507,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 453,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 5 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 2,96 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 2,50 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt von insgesamt 2,00 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 1,76 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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