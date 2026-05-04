Atomera Aktie
WKN DE: A2APVZ / ISIN: US04965B1008
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04.05.2026 07:01:06
Ausblick: Atomera legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Atomera wird am 05.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.
1 Analyst schätzt, dass Atomera im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,133 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,170 USD je Aktie gewesen.
Basierend auf den Einschätzungen von 1 Analyst wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 0,1 Millionen USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 0,0 Millionen USD im Vorjahresquartal.
1 Analyst gibt für das laufende Fiskaljahr eine Schätzung von -0,519 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -0,650 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 0,4 Millionen USD, gegenüber 0,1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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