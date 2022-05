Ausblick: Atotech zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Atotech lässt sich am 11.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Atotech die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offenlegen.

2 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,220 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -0,092 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten ein Minus von 1,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 348,8 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 353,1 Millionen USD umgesetzt.

Für das Fiskaljahr rechnen 3 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,953 USD im Vergleich zu -0,040 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 1,54 Milliarden USD, gegenüber 1,50 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at