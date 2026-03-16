Ausblick: Atour Lifestyle A legt Quartalsergebnis vor

Atour Lifestyle A wird am 17.03.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

6 Analysten schätzen, dass Atour Lifestyle A für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,19 CNY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,330 USD je Aktie erwirtschaftet.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 8 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 2,79 Milliarden CNY für Atour Lifestyle A, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 289,9 Millionen USD erzielt wurde.

Die Erwartungen von 14 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 11,88 CNY je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 1,27 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 18 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 9,77 Milliarden CNY, gegenüber 1,01 Milliarden USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at