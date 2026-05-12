Atour Lifestyle a Aktie
WKN DE: A3CTEY / ISIN: US04965M1062
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12.05.2026 07:01:06
Ausblick: Atour Lifestyle A präsentiert Quartalsergebnisse
Atour Lifestyle A stellt am 13.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.
In Sachen EPS gehen 6 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,79 CNY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Atour Lifestyle A noch 0,240 USD je Aktie eingenommen.
Die Umsatzschätzungen von 8 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 2,60 Milliarden CNY, was einem Umsatz von 261,9 Millionen USD im Vorjahresviertel gegenübersteht.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 15 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 14,89 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 1,61 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 19 Analysten im Schnitt von insgesamt 12,28 Milliarden CNY aus im Gegensatz zu 1,36 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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