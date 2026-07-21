Atri a Aktie
WKN: 918593 / ISIN: FI0009006548
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21.07.2026 07:01:06
Ausblick: Atria A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Atria A wird sich am 22.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.
Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,410 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Atria A ebenfalls ein EPS von 0,410 EUR je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten ein Plus von 3,85 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 477,5 Millionen EUR. Im Vorjahreszeitraum waren noch 459,8 Millionen EUR in den Büchern gestanden.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,69 EUR, wohingegen im Vorjahr noch 1,44 EUR vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,89 Milliarden EUR erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 1,81 Milliarden EUR waren.
Redaktion finanzen.at
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