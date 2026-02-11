Atri a Aktie

Atri a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 918593 / ISIN: FI0009006548

11.02.2026 07:01:06

Ausblick: Atria A stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Atria A wird sich am 12.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,301 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,270 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

3 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 2,22 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 445,3 Millionen EUR. Dementsprechend gehen die Experten bei Atria A für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 455,2 Millionen EUR aus.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,59 EUR, gegenüber 1,41 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten auf durchschnittlich 1,79 Milliarden EUR geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 1,76 Milliarden EUR generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Atria Plc (A) 17,05 0,29% Atria Plc (A)

