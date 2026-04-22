Ausblick: Atria A zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Atria A äußert sich am 23.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

3 Analysten schätzen, dass Atria A für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,288 EUR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,280 EUR je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz gehen 3 Analysten von einem Zuwachs von 3,51 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 435,3 Millionen EUR gegenüber 420,5 Millionen EUR im Vorjahrszeitraum.

3 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 1,70 EUR je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 1,44 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 1,88 Milliarden EUR, gegenüber 1,81 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at