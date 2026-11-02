AtriCure Aktie
WKN: A0ES9W / ISIN: US04963C2098
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02.11.2026 07:01:06
Ausblick: AtriCure gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
AtriCure stellt am 03.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
9 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,048 USD. Das entspräche einem Verlust von 380,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,010 USD erwirtschaftet wurden.
9 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 151,1 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 12,50 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 134,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,108 USD aus. Im Vorjahr waren -0,240 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 9 Analysten im Durchschnitt 606,2 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 534,5 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion Finanzen.net
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