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WKN: A0ES9W / ISIN: US04963C2098

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02.11.2026 07:01:06

Ausblick: AtriCure gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

AtriCure stellt am 03.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

9 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,048 USD. Das entspräche einem Verlust von 380,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,010 USD erwirtschaftet wurden.

9 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 151,1 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 12,50 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 134,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,108 USD aus. Im Vorjahr waren -0,240 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 9 Analysten im Durchschnitt 606,2 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 534,5 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion Finanzen.net

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