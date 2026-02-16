Ausblick: AtriCure informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

AtriCure wird am 17.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

8 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,087 USD gegenüber -0,330 USD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite soll AtriCure 9 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 139,8 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 12,46 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte AtriCure 124,3 Millionen USD umsetzen können.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,364 USD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch -0,950 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 9 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 533,9 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 465,3 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at