AtriCure Aktie

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WKN: A0ES9W / ISIN: US04963C2098

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22.07.2026 07:01:06

Ausblick: AtriCure präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

AtriCure präsentiert in der am 23.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

8 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,002 USD. Das entspräche einem Gewinn von 98,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,130 USD erwirtschaftet wurden.

In Sachen Umsatz gehen 9 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 151,8 Millionen USD aus – eine Steigerung von 11,50 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte AtriCure einen Umsatz von 136,1 Millionen USD eingefahren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 8 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,036 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es -0,240 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 9 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 604,6 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 534,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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