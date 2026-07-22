AtriCure Aktie
WKN: A0ES9W / ISIN: US04963C2098
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22.07.2026 07:01:06
Ausblick: AtriCure präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
AtriCure präsentiert in der am 23.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
8 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,002 USD. Das entspräche einem Gewinn von 98,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,130 USD erwirtschaftet wurden.
In Sachen Umsatz gehen 9 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 151,8 Millionen USD aus – eine Steigerung von 11,50 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte AtriCure einen Umsatz von 136,1 Millionen USD eingefahren.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 8 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,036 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es -0,240 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 9 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 604,6 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 534,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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