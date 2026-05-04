Ausblick: AtriCure vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

AtriCure wird am 05.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

8 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,059 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 57,86 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,140 USD je Aktie erzielt worden waren.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 9 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 13,06 Prozent auf 139,8 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 123,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,075 USD im Vergleich zu -0,240 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 9 Analysten durchschnittlich bei 604,1 Millionen USD, gegenüber 534,5 Millionen USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at