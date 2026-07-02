Atrium Ljungberg Registered b Aktie
WKN DE: A411NX / ISIN: SE0024320832
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02.07.2026 07:01:06
Ausblick: Atrium Ljungberg Registered B mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Atrium Ljungberg Registered B stellt am 03.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 3 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,507 SEK je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Atrium Ljungberg Registered B 0,100 SEK je Aktie erwirtschaftet.
6 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 760,3 Millionen SEK – das würde einem Abschlag von 8,51 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 831,0 Millionen SEK erwirtschaftet worden.
Für das Fiskaljahr rechnen 8 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,95 SEK im Vergleich zu 1,31 SEK im Vorjahr. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 3,06 Milliarden SEK, gegenüber 3,56 Milliarden SEK im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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