Ausblick: Atrium Ljungberg Registered B stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Atrium Ljungberg Registered B gibt am 10.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Im Schnitt gehen 4 Analysten von einem Gewinn von 0,490 SEK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,720 SEK je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Atrium Ljungberg Registered B in dem im März abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 7,07 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 755,6 Millionen SEK im Vergleich zu 813,0 Millionen SEK im Vorjahresquartal.

Der Ausblick von 9 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,96 SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,31 SEK vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 9 Analysten auf durchschnittlich 3,12 Milliarden SEK, nachdem im Vorjahr 3,56 Milliarden SEK in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at