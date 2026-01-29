Atrium Ljungberg Registered b Aktie

Atrium Ljungberg Registered b

WKN DE: A411NX / ISIN: SE0024320832

29.01.2026 07:01:06

Ausblick: Atrium Ljungberg Registered B verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Atrium Ljungberg Registered B öffnet am 30.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,450 SEK je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 21,62 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,370 SEK je Aktie erzielt worden waren.

8 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 18,35 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 902,0 Millionen SEK. Dementsprechend gehen die Experten bei Atrium Ljungberg Registered B für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 736,5 Millionen SEK aus.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,01 SEK, gegenüber 1,35 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten auf durchschnittlich 2,93 Milliarden SEK geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 3,49 Milliarden SEK generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX freundlich -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legen am Freitag zu. In Fernost weisen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

