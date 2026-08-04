Ausblick: Atrium Mortgage Investment vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Atrium Mortgage Investment wird am 05.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,246 CAD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 12,14 Prozent verringert. Damals waren 0,280 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Atrium Mortgage Investment soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 19,5 Millionen CAD abgeschlossen haben – davon geht 1 Analyst aus. Das entspricht einem Abschlag von 8,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21,2 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 4 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 1,00 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 1,03 CAD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt von insgesamt 80,3 Millionen CAD aus im Gegensatz zu 85,1 Millionen CAD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at